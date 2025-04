Gli Usa si preparano al D-Day, ‘i dazi subito in vigore’

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti con il fiato sospeso in attesa del D-day dei dazi di Donald Trump. Il presidente ha assicurato che sarà "gentile" nell'imposizione delle nuove tariffe senza però sbilanciarsi sui contenuti del suo piano d'azione.

3 minuti

(Keystone-ATS) L’unica certezza, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, è che i dazi avranno effetto immediato: entreranno in vigore subito dopo l’annuncio dal Giardino delle Rose, in programma domani dopo la chiusura di Wall Street, alle 4.00 del pomeriggio (le 22.00 in Svizzera).

Le tariffe si andranno a sommare a quelle già decise sulle auto importate, che scatteranno il 3 aprile, e sull’alluminio. E saranno svelate in attesa che la Casa Bianca scopra le sue carte anche su quelle annunciate sui prodotti farmaceutici. Intanto le indiscrezioni sui piani di Trump si rincorrono e all’interno della Casa Bianca il dibattito sarebbe ancora in corso a poche ore dal 2 aprile, quello che il presidente ha ribattezzato come ‘il giorno della liberazione’.

Fra le ipotesi presentate al tycoon dal suo staff c’è quella di dazi universali al 20%. Un’idea – ha avvertito il capo economista di Moody’s Analytic Mark Zandi – che, se si concretizzasse, rischierebbe nel peggiore degli scenari di far scivolare l’economia americana, facendo schizzare il tasso di disoccupazione al 7,3% e causando la perdita di cinque milioni di posti di lavoro entro gli inizi del 2027.

L’altra ipotesi è quella dei dazi reciproci per tutti i Paesi da eventualmente negoziare con gli interessati. Un approccio, questo, che affronterebbe direttamente il problema delle pratiche commerciali sleali ma che – è il dubbio che aleggia fra alcuni funzionari della Casa Bianca – potrebbe scoraggiare le grandi aziende internazionali a effettuare nuovi investimenti negli Stati Uniti, perché non offrirebbe certezze né sull’ammontare né sulla durata delle tariffe. Non è escluso che Trump possa comunque optare per un sistema ‘misto’, con tre livelli di dazi mirati a singoli Paesi o gruppi.

Trump ha ben chiara la strada da seguire e starebbe sfruttando le ultime ore a sua disposizione per “perfezionare” il piano commerciale, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Il 2 aprile salirà alle cronache come uno dei giorni più importanti della storia americana. Il presidente affronterà decenni di pratiche commerciali sleali con le quali il nostro Paese è stato derubato”, ha aggiunto Leavitt, senza scendere nei dettagli e limitandosi a ribadire il mantra che Trump ripete ormai da settimane, ovvero chi produce in America non pagherà i dazi.

In attesa dell’annuncio ufficiale e mentre i mercati finanziari rimbalzano dopo diverse sedute chiusesi in rosso, all’interno dell’amministrazione è già iniziata la caccia al ‘responsabile’ nel caso in cui il piano sulle tariffe dovesse non andare come previsto e rivelarsi un boomerang. I riflettori sono tutti puntati su Howard Lutnick, il ministro del commercio e uno dei maggiori sostenitori dei dazi. Lutnick ha trascorso molto tempo nello Studio Ovale con Donald Trump, spingendo il presidente a essere “più aggressivo” sulle tariffe e dandogli “cattivi consigli”, riferiscono alcune fonti a Politico, descrivendo i malumori intorno a Lutnick. La responsabilità se qualcosa andasse storto – riferiscono le stesse fonti – potrebbe facilmente ricadere su di lui.