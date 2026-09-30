Gli Usa annunciano la fine ufficiale della missione in Iraq

Keystone-SDA

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Il Pentagono ha annunciato la fine ufficiale della missione della coalizione antijihadista, guidata dagli Stati Uniti, dispiegata in Iraq da 12 anni.

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(Keystone-ATS) “Il ritiro ordinato delle forze e delle attrezzature della coalizione dalla base aerea di Erbil segna la conclusione riuscita della missione militare che ha sconfitto” il gruppo Stato Islamico in Iraq, ha dichiarato in un comunicato Sean Parnell, portavoce del Dipartimento della Difesa statunitense.

Il Primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha salutato la fine della missione della coalizione anti-jihadista a guida statunitense come l’inizio di un nuovo capitolo per il Paese. “È iniziata una nuova fase, caratterizzata dalla sovranità dell’Iraq, dalla forza delle sue istituzioni, dalla prontezza delle sue forze, dall’unità decisionale e da partenariati equilibrati con i suoi amici”, ha dichiarato Zaidi durante una cerimonia che ha segnato la conclusione della missione della coalizione.