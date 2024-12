Gli Usa annunciano altri 500 milioni di armi all’Ucraina

Keystone-SDA

Come anticipato dalla Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 500 milioni di dollari.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le forniture comprendono munizioni per lanciarazzi di precisione Himars, munizioni per artiglieria, droni, veicoli blindati e attrezzature per la protezione da attacchi chimici, biologici, radiologici e nucleari, insieme ad altre attrezzature, si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano.

Quest’ultima tranche di aiuti segue un pacchetto da 988 milioni di dollari e un altro da 725 milioni di dollari, entrambi annunciati all’inizio di questo mese. L’amministrazione uscente di Joe Biden sta lavorando per fornire quanti più aiuti possibili all’Ucraina prima dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump.