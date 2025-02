Gli Svizzeri votano su iniziativa per la responsabilità ambientale

Keystone-SDA

Oggi gli elettori svizzeri si pronunceranno sull'iniziativa popolare dei Giovani Verdi che chiede all'economia e ai consumatori di utilizzare molte meno risorse rispetto a oggi. Stando agli ultimi sondaggi, si prevede un chiaro "no".

(Keystone-ATS) L’obiettivo del testo “Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)” è di proteggere e preservare le basi naturali della vita. Tuttavia, ciò richiederebbe un cambiamento radicale nell’economia, nei consumi e nella vita quotidiana.

L’iniziativa chiede che in Svizzera vengano utilizzate per le attività economiche e i consumi solo le risorse che possono essere rigenerate. L’attenzione deve essere rivolta al benessere delle persone e dell’ambiente e non ai profitti. Questo cambiamento dovrebbe avvenire entro dieci anni.

L'”Iniziativa per la responsabilità ambientale” è stata lanciata dai Giovani Verdi ed è sostenuta dal PS, dai Verdi e dalle organizzazioni ambientaliste. UDC, PLR, Centro, Verdi liberali e associazioni economiche raccomandano un no. Anche il Consiglio federale e il Parlamento respingono l’iniziativa. La campagna per la votazione è stata poco animata. Ciò dovrebbe riflettersi anche in un numero relativamente basso di votanti.