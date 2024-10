Gli strumenti della samba sono patrimonio culturale del Brasile

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un totale di nove strumenti musicali usati per la samba sono stati ufficialmente riconosciuti come parte del patrimonio culturale brasiliano da una legge ratificata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tra questi il pandeiro (un tamburo a telaio), il tam-tam, il cuíca (una percussione a frizione) e il tamburello. L’elenco dei nove strumenti a percussione comunemente utilizzati nei circoli e nelle scuole di samba comprende inoltre il surdo (un tipo di grancassa), la frigideira (una ‘padella musicale’ su cui si batte con una bacchetta), il timbal di Bahia, il repique de mão e il rebolo (tre altri tipi di tamburi).

Anche le tecniche artigianali usate per creare questi strumenti musicali sono state riconosciute come pratiche e tradizioni culturali di valore nazionale.

Questi simboli per eccellenza del Carnevale sono dunque da oggi riconosciuti come espressione della cultura del Brasile ma solo quando si seguono le pratiche e i metodi tradizionali specifici per la loro produzione. I dettagli relativi ai processi produttivi dei nove strumenti patrimonio culturale del Brasile saranno precisati in un decreto nei prossimi giorni.