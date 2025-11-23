Gli Stati Uniti e l’Ucraina avviano i colloqui bilaterali a Ginevra

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno iniziato i colloqui bilaterali a Ginevra sul piano di pace di Donald Trump. Oggi alle 16:00, le delegazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio e del capo dell'amministrazione presidenziale Andriy Yermak si sono incontrate.

(Keystone-ATS) I due convogli sono arrivati alla missione americana con diverse ore di ritardo rispetto all’orario previsto, ha constatato Keystone-ATS sul posto. In precedenza, la delegazione ucraina aveva discusso con gli europei.

“Dai membri della nostra delegazione sono già arrivati brevi resoconti sugli esiti dei primi incontri e colloqui”, ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Al momento, c’è la comprensione che le proposte americane potrebbero includere una serie di elementi basati sulle posizioni ucraine e fondamentali per gli interessi nazionali dell’Ucraina”, ha aggiunto.

Dal canto suo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adottato un tono più aggressivo. Su Truth, il tycoon ha scritto che “la ‘leadership’ ucraina non ha espresso alcuna gratitudine per i nostri sforzi, e l’Ue continua a comprare petrolio dalla Russia”. Secondo Trump, “gli Usa continuano a vendere enormi quantità di armi alla Nato, per la (loro, ndr) distribuzione all’Ucraina (il corrotto Joe – Biden, ndr – ha dato tutto, gratis, gratis, gratis, compresa una ‘grande quantità di soldi!). Dio benedica tutte le vite che sono state perdute in questa catastrofe umana!”.