GL: polizia interviene per violenza domestica e spara a uomo

Keystone-SDA

Una pattuglia della polizia cantonale di Glarona, intervenuta nella notte tra venerdì e sabato a Oberurnen a seguito di una lite domestica, ha fatto uso dell'arma di servizio, ferendo un uomo di 35 anni mentre stava aggredendo con un coltello un 27enne.

(Keystone-ATS) Gli agenti, scrive oggi la polizia glaronese in un comunicato, sono intervenuti intorno alle 23:30 di venerdì a causa di una colluttazione sfociata in “ambito domestico”. Stando alle prime ricostruzioni, il 35enne, dopo aver ferito l’uomo di 27 anni con un’arma da taglio, è stato neutralizzato dalle forze dell’ordine, le quali hanno aperto il fuoco ferendo l’aggressore.

Entrambi gli uomini coinvolti nella lite sono poi stati trasportati in ospedale dai servizi di soccorso. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nei confronti del 35enne, nel frattempo già dimesso dal nosocomio, è stata richiesta la carcerazione preventiva.