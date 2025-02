GL: PLR difende suo seggio a suppletive per governo

Keystone-SDA

Il Partito liberale radicale (PLR) è riuscito a difendere il suo unico seggio nel Consiglio di Stato glaronese: alle elezioni suppletive odierne Christian Marti ha ottenuto 4'758 preferenze, a fronte delle 1'493 dello sfidante senza partito Marcel Lötscher.

1 minuto

(Keystone-ATS) Altri 773 voti sono andati a terzi che non erano nemmeno ufficialmente in lizza. L’affluenza alle urne è stata del 29,69%.

Come ampiamente previsto Marti, 50 anni, da 24 nel parlamento cantonale e sindaco di Glarona dal 2010 al 2022, succederà in maggio ad Andrea Bettiga, che dopo 17 anni lascia l’incarico per raggiunti limiti d’età. Egli compirà infatti 65 anni il 19 marzo ed il suo mandato scadrà perciò alla Landsgemeinde successiva, il 4 maggio.

Nessuna chance per Lötscher, 52 anni, impiegato in un impianto di risalita che vive nel cantone solo da mezzo anno ed è sconosciuto sulla scena politica glaronese.

Il Consiglio di Stato resta dunque composto da due esponenti dell’Unione democratica di centro (UDC), uno del PLR, uno del Centro e uno del Partito socialista (PS).

Lo scorso marzo si era tenuta un’altra elezione suppletiva per trovare il successore del Landamano Benjamin Mühleman (PLR), eletto alle federali del 2023 nel Consiglio degli Stati. La poltrona era andata a Thomas Tschudi dell’UDC.