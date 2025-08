GL: piovono sassi sull’autostrada, quattro vetture danneggiate

Keystone-SDA

Nel canton Glarona piovono sassi sull'autostrada: ieri mattina intorno alle 08.00 un grosso masso si è staccato da un pendio sovrastante l'A4 nei pressi di Filzbach, si è frantumato contro il guardrail e ha proiettato intorno frammenti di pietra.

(Keystone-ATS) Quattro vetture che stavano viaggiando in direzione di Zurigo sono rimaste danneggiate, ha indicato oggi la polizia cantonale. Non si registrano feriti, ma è stato necessario chiudere il tratto autostradale interessato per valutare i danni all’infrastruttura stradale.