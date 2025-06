GL: conducente 73enne muore dopo ribaltamento auto in pendio ripido

Keystone-SDA

Un conducente 73enne ha perso la vita ieri nei pressi di Obstalden (GL), dopo che la sua auto si è ribaltata più volte in un ripido pendio erboso fermandosi 150 metri più in basso. La passeggera è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è rimasta gravemente ferita.

(Keystone-ATS) Stando a una nota della polizia cantonale glaronese, ieri pomeriggio intorno alle 16.00, il 73enne ha messo in moto la sua vettura in una piazzuola situata sulla strada che porta da Mühlehorn (GL) a Obstalden, sopra il Walensee. Per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire, il veicolo ha urtato il guardrail e si è capovolto a più riprese sul pendio molto scosceso, prima di arrestarsi, ha precisato la polizia.

Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 73enne all’interno dell’auto distrutta. La sua passeggera è stata trasportata in elicottero all’ospedale in gravi condizioni.