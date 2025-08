GL: acquisizione del giornale “Fridolin” diventa caso giudiziario

È scoppiata una controversia legale sull'acquisizione del giornale gratuito glaronese "Fridolin", che si trova in difficoltà finanziarie. Un ricorso al Tribunale amministrativo di Glarona sta bloccando l'acquisizione già approvata del settimanale da parte della società mediatica grigionese Somedia.

(Keystone-ATS) Il ricorso è diretto contro il licenziamento dell’ex direttore di Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG, l’azienda già proprietaria del giornale, ha indicato l’amministratore delegato di Somedia, Thomas Kundert, a Keystone-ATS. Il ricorso con effetto sospensivo critica anche l’approvazione da parte della giustizia della vendita di “Fridolin” alla filiale di Somedia Fridolin Medien AG.

“Il Tribunale d’appello del Canton Glarona ha concesso al ricorso solo un effetto sospensivo provvisorio”, ha sottolineato Kundert. Di conseguenza, l’ulteriore esecuzione del contratto d’acquisto è stata per il momento sospesa. “Per quanto riguarda la questione in sé, ossia la validità dell’approvazione del nostro contratto da parte del tribunale, non è stata presa nessuna decisione”, ha affermato il CEO.