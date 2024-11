Givaudan: esplosione in stabilimento Usa, due morti e feriti

Keystone-SDA

Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta ieri in uno stabilimento americano di produzione di coloranti alimentari appartenente a Givaudan, la multinazionale ginevrina attiva nel settore degli aromi e dei profumi.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto a Louisville, nel Kentucky.

“Siamo in lutto con le famiglie, gli amici e i cari di coloro che sono stati uccisi e feriti in questo momento molto difficile”, ha indicato all’agenzia Awp un portavoce del gruppo. “Siamo in contatto con loro e ci impegniamo a sostenerli nei giorni e nelle settimane a venire”.

I responsabili locali hanno affermato che non vi è alcuna minaccia per le persone nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva. L’esplosione ha comunque provocato danni anche ad alcune case e altri edifici vicini alla fabbrica.

Non si conoscono per il momento le cause di quanto successo. “Siamo alle prime fasi dell’inchiesta e stiamo collaborando con i soccorritori e le agenzie di supporto”, ha indicato la società.