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Giudice Usa respinge ricorso Ghislaine Maxwell su sua condanna

Keystone-SDA

La giustizia americana ha respinto la richiesta di Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein, di annullare la sua condanna e la pena a 20 anni di carcere.

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(Keystone-ATS) Il giudice Paul Engelmayer ha spiegato che le argomentazioni offerte da Maxwell erano prive di fondamento e quasi pretestuose.

Nel chiedere l’annullamento della sua pena, Maxwell aveva affermato che i file su Epstein pubblicati nei mesi scorsi erano una prova della violazione dei suoi diritti a un giusto processo.

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