Giudice Usa respinge la causa di Michael Wolff contro Melania Trump
Un giudice ha respinto l'azione legale intentata da Michael Wolff contro la First Lady Melania Trump.
(Keystone-ATS) Il giudice ha definito l’azione legale un “contorto” tentativo di impedire a Melania Trump di fare causa a Wolff per un miliardo di dollari in merito alle dichiarazioni rilasciate dal giornalista su di lei e su Jeffrey Epstein.
“I tribunali federali non funzionano così”, ha detto il giudice, precisando che non si sarebbe lasciato coinvolgere in una “disputa presentata in modo abusivo”.