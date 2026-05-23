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Giudice Usa respinge la causa di Michael Wolff contro Melania Trump

Keystone-SDA

Un giudice ha respinto l'azione legale intentata da Michael Wolff contro la First Lady Melania Trump.

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(Keystone-ATS) Il giudice ha definito l’azione legale un “contorto” tentativo di impedire a Melania Trump di fare causa a Wolff per un miliardo di dollari in merito alle dichiarazioni rilasciate dal giornalista su di lei e su Jeffrey Epstein.

“I tribunali federali non funzionano così”, ha detto il giudice, precisando che non si sarebbe lasciato coinvolgere in una “disputa presentata in modo abusivo”.

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