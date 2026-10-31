Giudice Usa blocca campagna di Trump su funzionari elettorali
Un giudice federale degli Stati Uniti ha bloccato le varie tattiche adottate dell'amministrazione Trump per fare pressione sui funzionari elettorali. Lo riporta Cnn.
(Keystone-ATS) In un misura d’urgenza, la giudice Trina Thompson ha affermato che anche se le azioni vengono dipinte come tentativi “per impedire il voto illegale da parte dei non cittadini, è probabile che tali iniziative finiscano per interferire con la gestione delle elezioni e privare del diritto di voto gli elettori che ne hanno titolo”.
Il provvedimento impedisce al Dipartimento di Giustizia di chiedere che le schede siano separate e che gli elettori vengano cancellati dai registri elettorali