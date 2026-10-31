Giudice Usa blocca campagna di Trump su funzionari elettorali

Keystone-SDA

Condividi

Un giudice federale degli Stati Uniti ha bloccato le varie tattiche adottate dell'amministrazione Trump per fare pressione sui funzionari elettorali. Lo riporta Cnn.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un misura d’urgenza, la giudice Trina Thompson ha affermato che anche se le azioni vengono dipinte come tentativi “per impedire il voto illegale da parte dei non cittadini, è probabile che tali iniziative finiscano per interferire con la gestione delle elezioni e privare del diritto di voto gli elettori che ne hanno titolo”.

Il provvedimento impedisce al Dipartimento di Giustizia di chiedere che le schede siano separate e che gli elettori vengano cancellati dai registri elettorali

Articoli più popolari