Giudice sospende obbligo per Google di aprire app store a rivali

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un giudice federale della California ha sospeso temporaneamente l’obbligo per Google di consentire l’installazione di piattaforme concorrenti sul suo app store Google Play in attesa che venga esaminato il ricorso del colosso high tech.

La controllata di Alphabet aveva agito d’urgenza in tribunale per chiedere che l’ingiunzione emessa il 7 ottobre dal magistrato James Donato non entrasse in vigore dal primo novembre, come inizialmente deciso. Questa sentenza è stata emessa quasi dieci mesi dopo che una giuria ha ritenuto Google colpevole di monopolizzare il mercato della distribuzione delle applicazioni su Android, il suo sistema operativo mobile, pronunciandosi a favore dell’editore di videogiochi Epic Games, all’origine del procedimento.