Giudice archivia il caso contro il sindaco di NY Adams

Keystone-SDA

Come richiesto dall'amministrazione Trump, un giudice federale ha archiviato oggi la causa per corruzione contro il sindaco Dem di New York Eric Adams.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il giudice Dale Ho ha accolto la controversa richiesta del Dipartimento della Giustizia, che in febbraio aveva provocato dimissioni in massa tra pubblici ministeri e alti funzionari.

L’ordine di Ho mette fine alla vicenda giudiziaria in cui Adams e i suoi collaboratori erano finiti al centro di una tangentopoli e toglie un ostacolo alla corsa del sindaco per la rielezione. Il processo sarebbe dovuto cominciare in aprile.

Il giudice si è rifiutato di consentire alle autorità federali la possibilità di riaprire il caso in un secondo momento: questo – ha argomentato Ho – avrebbe creato “l’inevitabile percezione che la libertà del sindaco sia condizionata alla sua disponibilità a portare avanti le politiche migratorie dell’amministrazione”.

La decisione ha segnato la fine della battaglia tra i procuratori che avevano incriminato il sindaco e il Dipartimento della Giustizia di Trump, che aveva ucciso il procedimento in cambio di un giro di vite delle autorità di New York contro i migranti.

Archiviazione a parte, l’intera vicenda mette Adams in difficoltà in vista del voto di novembre. Il primo test sarà a giugno quando sono in programma le primarie democratiche e il sindaco se la dovrà vedere con l’ex governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo.