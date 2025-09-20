La televisione svizzera per l’Italia

Giovani PLR: iniziativa per frenare amministrazione eccessiva

I Giovani PLR svizzeri vogliono porre un freno alla crescita "eccessiva" e "incontrollata" dell'amministrazione federale lanciando un'iniziativa per legare l'aumento delle spese per il personale della Confederazione all'andamento del salario mediano della popolazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’apparato statale cresce “silenziosamente, globalmente, senza freni”. Cresce “in termini di spese, organico e densità normativa”, denunciano i Giovani PLR in un comunicato pubblicato al termine della loro assemblea straordinaria a Berna. A loro avviso questa crescita eccessiva minaccia “i fattori chiave del successo del modello svizzero, la cui salvaguardia è sempre stata una promessa fatta alle generazioni future”.

Con la sua iniziativa popolare, il partito giovanile intende ristabilire l’equilibrio tra lo Stato e la popolazione produttiva. Prende ad esempio il freno all’indebitamento, che garantisce l’equilibrio tra entrate e uscite del bilancio federale.

Il progetto riguarda le spese per il personale dell’amministrazione federale centrale e decentralizzata, compresi collaboratori esterni come i consulenti. Il settore delle scuole politecniche federali sarebbe escluso da questo meccanismo “a causa del suo ruolo essenziale per il successo della Svizzera”, si legge nel comunicato.

Con i suoi salari elevati e il suo organico sempre più numeroso, lo Stato attira specialisti dal settore privato, aggravando la carenza di manodopera qualificata e indebolendo la creazione di valore della Svizzera, viene ancora sottolineato.

Per la vicepresidente dei Giovani PLR Pauline Blanc, l’iniziativa costringerebbe l’amministrazione federale, e quindi la politica, a “concentrarsi sui compiti essenziali dello Stato e a non aumentare la burocrazia e la regolamentazione”. Creerebbe inoltre un incentivo a migliorare l’efficienza dell’amministrazione e a modernizzarne le strutture, tanto più che l’organico della Confederazione dovrebbe già diminuire grazie agli effetti di scala e alla digitalizzazione”, aggiunge la losannese.

I Giovani PLR presenteranno ora il loro progetto di iniziativa popolare alla Cancelleria federale. La raccolta delle firme dovrebbe cominciare nel primo trimestre del 2026.

