Giovane biennese potrebbe vincere il talent più seguito in Francia
Questa sera centinaia di persone si sono date appuntamento al Palazzo dei congressi di Bienne (BE) per supportare la loro concittadina Léa Doffey, che con i sui 22 anni ha conquisto la finale del talent show più seguito in Francia.
(Keystone-ATS) La biennese è la prima svizzera a partecipare a “Star Academy”, talant musicale che vanta un foltissimo pubblico nell’Esagono e nella Confederazione. Una troupe televisiva dell’emittente TF1, dove va in onda il programma, si è recata al Palazzo dei congressi della città per trasmettere in diretta a Parigi l’atmosfera che si respira oggi a Bienne. La famiglia di Léa si trova invece a Parigi per il gran finale.
Poiché dalla Svizzera non è possibile partecipare al televoto, i fan della giovane cantante hanno avviato una raccolta fondi. Il denaro raccolto è stato impiegato per pagate persone in Francia affinché votino per la rossocrociata. Poco prima dell’inizio della trasmissione erano già stati raccolti oltre 53’000 franchi.
Léa Doffey è stata selezionata lo scorso autunno tra 20’000 candidati. Il vincitore di “Star Academy” si aggiudica un contratto discografico per la produzione e l’incisione di un primo album, nonché un montepremi pari a 100’000 euro.