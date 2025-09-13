La televisione svizzera per l’Italia

Giornate del patrimonio all’insegna delle “Storie di architettura”

Durante il fine settimana in Svizzera si celebra la 32esima edizione delle Giornate europee del patrimonio. Quest'anno l'evento, all'insegna del tema "Storie di architettura", cade nel 50esimo anniversario dell'Anno europeo del patrimonio architettonico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È l’occasione per “partecipare a un particolare viaggio nel tempo alla scoperta di un patrimonio culturale finora negletto”, scrivono in un comunicato i promotori delle Giornate, facendo riferimento a costruzioni come istituti per l’infanzia del passato, quartieri proletari o baracche per lavoratori stagionali.

Complessivamente in tutto il Paese tra oggi e domani il pubblico è invitato a partecipare, gratuitamente, a 400 eventi (per alcuni è necessario iscriversi) che saranno incentrati su racconti personali e prospettive sorprendenti concernenti edifici straordinari, siti caratteristici d’interesse storico, reperti archeologici o stabili industriali dismessi, recita la nota. In Ticino le offerte sono 20, nei Grigioni quattordici (molte a Müstair, in Val Monastero, nessuno nelle valli italofone). La lista completa degli eventi è pubblicata sul sito scoprire-il-patrimonio.ch.

Per il giubileo dell’Anno europeo del patrimonio architettonico le “Storie di architettura” mostreranno come si è sviluppata l’interpretazione della tutela dei monumenti storici negli ultimi 50 anni. Racconteranno il nostro patrimonio costruito al presente e al futuro.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR