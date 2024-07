Giornata a singhiozzo alla borsa svizzera per problemi informatici

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Giornata a singhiozzo per la borsa svizzera, che si è vista costretta a interrompere le negoziazioni in due occasioni e per un totale di diverse ore a causa di problemi informatici di natura peraltro squisitamente domestica.

Niente attacco hacker insomma, stando alle comunicazioni di SIX, la società di servizi finanziari che gestisce il mercato di Zurigo.

Che qualcosa non stesse funzionando a dovere lo hanno capito tutti stamane alle 09.11: undici minuti dopo l’apertura degli scambi gli indici non erano più aggiornati e pure i prezzi dei valori negoziabili rimanevano invariati. Era però possibile comprare e vendere: si è così continuato a farlo sino alle 10.00, quando SIX – una sigla che si rifà all’espressione Swiss Infrastructure and Exchange – ha deciso di sospendere le transazioni “per garantire parità di trattamento dei partecipanti al mercato”, ha affermato un portavoce.

Alle 11.30 i sistemi sono poi ripartiti, dopo che i responsabili avevano assicurato che le difficoltà erano ormai state superate. Purtroppo non è stato così e alle 11.45 è stato decretato un nuovo stop: questa volta per riprendere le operazioni si è dovuto aspettare sino alle 14.30.

Le cause dei disguidi saranno ulteriormente analizzate, ha precisato l’addetto stampa. L’origine è comunque interna: non vi è stata un’aggressione informatica, fa sapere SIX. I problemi hanno interessato anche la borsa spagnola BME (Bolsas y Mercados Espanoles), entità controllata da SIX. In questo caso le contrattazioni non sono però state interrotte.

Il pensiero degli investitori è oggi tornato all’inizio dell’estate 2023: il 13 giugno dell’anno scorso gli scambi di azioni e derivati a Zurigo erano stati fermati per tre ore a causa di un problema tecnico, causando la più importante interruzione del trading dal gennaio 2012. Pure in entrambi questi casi i disagi non avevano avuto un’origine criminale.