Giornalisti svizzeri vincono prestigioso premio giornalistico

Keystone-SDA

Giornalisti svizzeri figurano tra i vincitori dell'European Press Prize di quest'anno.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ieri sera, in occasione della cerimonia di premiazione tenutasi a Lisbona, il premio giornalistico è stato assegnato a un progetto di inchiesta transnazionale che ha visto una partecipazione svizzera determinante.

Nella categoria “The Migration Journalism Award” (giornalismo sulle migrazioni), il premio principale è stato assegnato alla rivista online Republik e al collettivo di ricerca WAV di Zurigo, ha comunicato l’organizzazione European Press Prize.

In collaborazione con il media greco Solomon e altri partner, i giornalisti svizzeri (tra cui Lorenz Naegeli, Osama Abdullah e Lukas Häuptli) hanno denunciato, nella loro inchiesta “Unaccompanied children sleep on the floor in shifts in ‘Greece’s Model Camps'”, le condizioni insostenibili nei campi profughi finanziati dall’Unione europea (Ue) sulle isole greche.

L’inchiesta ha dimostrato, sulla base di documenti interni, che i minori non accompagnati soffrono di un sovraffollamento estremo e sono costretti a dormire sul pavimento a turni. Le autorità, comprese le agenzie svizzere coinvolte, sarebbero state informate di queste condizioni. La giuria ha elogiato il progetto definendolo una “prova sconvolgente e rivelatrice”.

L’European Press Prize è considerato una sorta di “Premio Pulitzer europeo”. Esso rende omaggio al giornalismo indipendente di qualità che rafforza la democrazia e la libertà di stampa in Europa.

Per l’edizione 2026 sono state presentate oltre 800 candidature provenienti da più di 44 Paesi. Una giuria internazionale di esperti ha infine selezionato i vincitori in cinque categorie principali e un premio speciale. Ciascun premio è dotato di 10’000 euro, destinati a nuovi progetti giornalistici. La cerimonia di premiazione si è tenuta quest’anno per la prima volta in Portogallo.