Giornali francesi denunciano X per diritti non pagati

Keystone-SDA

Diversi giornali francesi, tra cui Le Figaro, Le Monde, Le Parisien o Les Echos, hanno denunciato X, il social network del miliardario Usa Elon Musk.

(Keystone-ATS) Secondo gli editori di queste testate la piattaforma sfrutta loro contenuti senza alcuna retribuzione, violando così le norme sui ”diritti connessi” – quelli riconosciuti non al creatore ma a soggetti terzi legati allo stesso – dell’Unione europea.

L’azione giudiziaria congiunta, si legge in una nota, è stata depositata ”dagli editori di Le Figaro, Les Échos, Le Parisien, Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications e Le Nouvel Obs”.

In passato, questi stessi giornali insieme all’agenzia di stampa Agence France Presse (Afp) avevano già querelato X e la sua filiale francesi con l’accusa di non voler negoziare sui diritti connessi. Il 24 maggio, i giudici parigini avevano dato ragione alla cordata di giornali, ordinando a X di fornire, entro due mesi, una serie di dati commerciali per valutare gli introiti finanziari tratti dai contenuti on-line.

Ma X ”non si è mai adeguato” a questa decisione, ”dimostrando così la sua invariabile volontà di sottrarsi agli obblighi legali”, denunciano ora i giornali, giustificando così il nuovo procedimento giudiziario.

I diritti connessi al diritto d’autore per le piattaforme digitali vennero introdotti nel 2019 da una direttiva europea. Consentono a giornali, magazine, o agenzie di stampa di ottenere un giusto compenso quando i loro contenuti vengono riutilizzati dai colossi del web.