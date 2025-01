Giocattoli: mercato dinamico nel 2024

Keystone-SDA

Il mercato svizzero dei giocattoli nel 2024 ha registrato un aumento del fatturato dell'1,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 521 milioni di franchi, rivela uno studio pubblicato oggi dall'istituto di ricerche di mercato GfK.

1 minuto

(Keystone-ATS) Alla crescita hanno contribuito in particolare i set di costruzioni, con un aumento delle vendite del 14,9%. Ma anche gli animali di peluche sono stati molto popolari, con una crescita dell’8,6%, indica l’associazione svizzera dei giocattoli (Spielwaren Verband Schweiz/Association suisse des jouets, che riunisce produttori, importatori e fornitori) in un comunicato, rendendo conto dell’indagine di GfK. Il fatturato delle bambole invece ha registrato il calo maggiore, pari al 10,8%; quello dei giocattoli con componenti elettronici ha registrato un -6,5%. Il 30% delle vendite è avvenuto in linea.

“Malgrado l’ondata di prodotti a bassissimo prezzo provenienti dalle piattaforme cinesi, le famiglie in Svizzera continuano a investire in giocattoli tradizionali di alta qualità (…) che soddisfano i più alti standard di sicurezza”, scrive l’associazione.