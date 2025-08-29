La televisione svizzera per l’Italia

Ginevra chiede a Berna di rivedere le importazioni di vino

Keystone-SDA

Preoccupati per il calo del consumo di vino svizzero, i deputati ginevrini chiedono al Consiglio federale di modificare il sistema di importazione di vini esteri. Il Gran Consiglio ha votato ieri sera all'unanimità due risoluzioni in quest'ottica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il primo testo domanda di adattare annualmente il contingente tariffario al consumo e alla produzione di vini in Svizzera. È necessario ridurre il volume di vini stranieri importati per tenere conto dell’evoluzione della qualità dei prodotti elvetici, ma anche della qualità della formazione degli artigiani e del rispetto delle severe regole di produzione.

Il contingente di vino rosso e bianco è stato fissato sulla base del consumo degli anni 1986-1988, che era di 310 milioni di litri. Nel 2024 il consumo totale è stato di 218,4 milioni di litri. Bisogna quindi basarsi sulle cifre attuali, sostengono i deputati cantonali.

Il secondo testo – anche questo, come il primo, proveniente dalla destra – chiede di cambiare il modo d’attribuzione delle parti del contingente. In particolare, si chiede che tali parti vengano attribuite secondo le prestazioni fornite a favore della produzione elvetica. L’obiettivo è far crescere la visibilità dei vini svizzeri sul mercato, incitando gli importatori a commercializzare maggiormente i prodotti “made in Switzerland”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR