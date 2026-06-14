Ginevra blindata aspetta manifestanti contro il G7

Keystone-SDA

Migliaia di manifestanti sono attesi oggi a Ginevra, blindata da una massiccia presenza delle forze dell'ordine - 7000 agenti - per protestare alla vigilia del vertice del G7 in programma da domani nella vicina Evian-les-Bains (Francia).

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(Keystone-ATS) In città si teme il ritorno delle violenze che segnarono il summit del G8 nel 2003.

La coalizione “No-G7”, composta da oltre 60 associazioni, sindacati e gruppi di sinistra, intende promuovere una risposta internazionalista alle politiche dei Paesi che fanno parte del gruppo.

Si batte anche tra le altre cose contro le basi militari statunitensi in Europa, per salari minimi più alti, contraccettivi gratuiti, libera circolazione senza limiti per i lavoratori di tutto il mondo e l’eliminazione dell’indicazione del sesso da tutti i documenti d’identità.

Il vertice sarà uno dei primi grandi incontri internazionali da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una guerra contro l’Iran alla fine di febbraio, sconvolgendo gli equilibri del Medio Oriente e ampliando le tensioni transatlantiche. Il G7 riunisce i leader di Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, insieme ai capi di governo invitati di diversi altri Paesi, tra cui Brasile e India.