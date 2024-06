Ginevra: spazio aereo torna a capacità normale

(Keystone-ATS) Skyguide ha tolto stamane le limitazioni alla capacità dello spazio aereo di Ginevra dopo le restrizioni decise martedì scorso a seguito del maltempo. Con una soluzione temporanea il servizio è tornato completamente funzionante, si legge in un comunicato odierno.

I violenti temporali avevano provocato l’allagamento del seminterrato del centro di controllo di Skyguide, fatto che ha portato prima alla chiusura dello spazio aereo di Ginevra per circa due ore e poi a una ripresa del servizio a capacità ridotta.

Il raffreddamento del centro di calcolo è stato compromesso dall’allagamento e vi era quindi il rischio di surriscaldamento dei sistemi di controllo del traffico aereo.

La soluzione temporanea consiste in sistemi di raffreddamento esterni così come in un generatore diesel mobile. Per la ripresa di una situazione normale ci vorrà comunque del tempo, viene sottolineato nella nota. Misure verranno prese affinché il disguido non si ripresenti.