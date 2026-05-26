Ginevra: sindacato funzionari annuncia sciopero dal 2 al 4 giugno

Keystone-SDA

A Ginevra il Cartello intersindacale del personale statale e del settore sovvenzionato ha annunciato oggi tre giorni di sciopero, dal 2 al 4 giugno, per protestare contro le misure di risparmio nel settore pubblico.

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(Keystone-ATS) La decisione è stata presa all’unanimità dall’assemblea dei delegati.

“Il preavviso è stato depositato e i percorsi delle manifestazioni sono stati approvati”, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS Geneviève Preti, copresidente del Cartello. La funzione pubblica ginevrina è mobilitata dallo scorso novembre contro le misure di austerità previste nel preventivo 2026 bis, che deve ancora essere discusso dal Gran Consiglio.