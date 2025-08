Ginevra: scontri fra due gruppi diversi di tifosi del Servette

Keystone-SDA

Lotta fratricida fra i tifosi del Servette, squadra di calcio di Super League.

1 minuto

(Keystone-ATS) Due gruppi rivali di supporter si sono scontrati ieri in una rissa che ha coinvolto un centinaio di persone nella città di Ginevra, dopo la dura sconfitta (1-4) subita ad opera del San Gallo.

Le immagini pubblicate sulle reti sociali e dal telegiornale dalla RTS mostrano i due gruppi di ultras, la Section Grenat (SG) e Les Plus Malins (LPM), che si affrontano a pugni e lanciando oggetti vari in un cantiere in rue de Carouge.

“Ci sono state provocazioni tra tifosi: gli agenti sono intervenuti per impedire ulteriori scontri”, ha indicato a Keystone-Ats una portavoce della polizia cantonale. “I due gruppi sono stati separati e si sono dispersi in vari locali pubblici della zona”. Non vi sono stati né feriti né arresti.

All’origine della diatriba vi è il fatto che i supporter LPM sono stati esclusi dalla tribuna nord dello stadio, dove la Section Grenat ha i suoi posti abituali, per essere “relegati” nella tribuna est. Insoddisfatti, hanno lasciato lo stadio dopo 22 minuti di gioco.

Stando a quanto riferisce la Tribune de Genève già in primavera si erano verificati scontri tra i due gruppi sugli spalti, oltre a una rissa una settimana prima di una trasferta della squadra a Berna, dove andava per giocare contro lo Young Boys.