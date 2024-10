Ginevra: nuova stazione sotterranea, pronto l’avamprogetto

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La futura stazione sotterranea di Ginevra costerà due miliardi, disporrà di due binari e sarà pronta nel 2038. Lo hanno comunicato oggi le FFS, l’Ufficio federale dei trasporti, nonché il Cantone e la Città di Ginevra annunciando il completamento dell’avamprogetto.

Nel presentare il progetto alla stampa, il direttore delle FFS Vincent Ducrot ha sostenuto come questo sia importante non solo per Ginevra, me per tutta la Romandia. Dopo Zurigo e Berna, Ginevra è la terza stazione più frequentata della Svizzera, con 170’000 persone al giorno, anche se la metà di queste non prende il treno. I convogli che ogni giorno vi si fermano sono 800.

Il cantiere, è stato precisato, permetterà anche di migliorare le connessioni tra treno, tram, filobus e autobus. Lo spazio a destinazione della clientela – i viaggiatori e coloro che si recano in stazione a fare shopping – verrà triplicato.

Nella migliore delle ipotesi i lavori inizieranno nel 2030. La futura stazione sotterranea, che si situerà sotto la stazione principale – chiamata anche “Genève Cornavin” -, sarà collegata con due gallerie alle linee per Losanna e l’aeroporto.