Ginevra: i dipendenti della città incrociano le braccia

I dipendenti della città di Ginevra hanno incrociato le braccia oggi per denunciare le misure di risparmio previste nel preventivo 2026 che sarà discusso sabato dal Consiglio comunale. A mezzogiorno i manifestanti erano un migliaio.

(Keystone-ATS) All’agitazione hanno aderito numerosi servizi municipali, come quelli dedicati al verde pubblico, alla prima infanzia, alle biblioteche, alle piscine, ai musei, ai mercati e ai servizi sociali.

Gli scioperanti si sono ritrovati a Plainpalais, grande spianata nel cuore della città, in tarda mattinata per partecipare a una manifestazione. Sostenuti dalla commissione del personale e dai sindacati interprofessionali dei lavoratori (SIT) e dei servizi pubblici (SSP/VPOD), erano circa 500 alla partenza e quasi il doppio al loro arrivo nella Città Vecchia un’ora più tardi.

Fischietti, musica, petardi: il corteo è passato rumorosamente davanti al Palais Eynard, sede dell’esecutivo cittadino (il cosiddetto Conseil administratif) e davanti agli uffici comunali. “Senza nettezza urbana, città spazzatura”, “Educatori in collera”, “Biblioteca senza fondi”, “No alla precarietà dei servizi pubblici”: questi alcuni degli slogan sui cartelli degli scioperanti.

“A spese del personale”

Il progetto di bilancio 2026 prevede un blocco degli scatti salariali: una misura che secondo i sindacati è contraria allo statuto del personale. A ciò si aggiunge il congelamento dell’indennità di anzianità per oltre 1300 dipendenti, con un risparmio di quattro milioni di franchi, ha sottolineato Valérie Buchs, del SIT.

Mentre nella città di Ginevra ci sono 200 posti vacanti, l’esecutivo vuole rinviare 58 nuove assunzioni, ha aggiunto la sindacalista al termine della manifestazione. “Mancano posti in tutti i servizi. E i risparmi vengono fatti sulle spalle del personale”, ha aggiunto, invitando i manifestanti a seguire i dibattiti del Consiglio comunale sabato mattina a partire dalle 8:00.