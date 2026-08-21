Giappone protesta contro test missilistici russi a isole contese

Keystone-SDA

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Il Giappone ha dichiarato oggi di aver presentato una protesta alla Russia dopo la notifica relativa all'intenzione di condurre test missilistici al largo delle isole contese visitate dal presidente Vladimir Putin all'inizio di questo mese.

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(Keystone-ATS) “Abbiamo presentato una protesta in risposta alla notifica relativa al piano di condurre un test missilistico” al largo delle isole Curili, note al Giappone come Territori del Nord, ha dichiarato un portavoce del governo giapponese all’AFP.

L’agenzia di stampa giapponese Kyodo ha citato la Flotta del Pacifico russa, secondo la quale il test missilistico sarebbe già stato condotto, sebbene non sia chiaro quando. La flotta navale russa ha affermato che un’unità equipaggiata con il sistema missilistico superficie-nave Bastion ha condotto il test, ha riferito Kyodo.

Anche l’incrociatore lanciamissili Varyag, ammiraglia della Flotta del Pacifico, ha partecipato al test, insieme al sottomarino a propulsione nucleare Omsk, ha aggiunto l’agenzia di stampa. Il test simulava un attacco contro navi nemiche ed è riuscito a colpire tutti i bersagli previsti a una distanza di almeno 300 chilometri (186 miglia), ha aggiunto la flotta, secondo Kyodo.

Il 13 agosto Putin ha effettuato la sua prima visita ufficiale alle isole, amministrate dalla Russia dal 1945, spingendo il Giappone a convocare l’ambasciatore russo, una mossa ricambiata poi da Mosca. Putin si è recato lì dopo aver visitato la vicina isola russa di Sachalin, dove la marina russa stava conducendo delle esercitazioni.