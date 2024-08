Giappone: record di turisti per il secondo mese consecutivo

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Record storico di turisti per il secondo mese consecutivo in Giappone, meta sempre più gettonata a livello globale, complice anche la svalutazione dello yen.

Secondo i dati dell’Organizzazione nazionale del turismo giapponese (Jnto), in luglio il Paese del Sol levante ha accolto 3,29 milioni di presenze dall’estero, il +42% rispetto al periodo di riferimento dell’anno scorso e un numero superiore ai 3,13 milioni del primato stabilito in giugno.

Nel corso del primo semestre dell’anno, invece, i visitatori si sono assestati a quota 21,06 milioni, superando ampiamente l’obiettivo dei 20 milioni, con un ritmo di crescita che supera di gran lunga il boom pre-Covid, nell’estate del 2019. Per paesi e regioni, le presenze maggiori sono arrivate dalla Cina con 776.500 visitatori, più che raddoppiando i volumi di un anno fa, seguite dalla Corea del Sud, che era al primo posto l’anno scorso, con 757.700, e un aumento del 20,9% rispetto al 2023.

La crescita precipitosa dei visitatori, tuttavia, secondo gli analisti del settore mette il Giappone – che punta ad attirare 60 milioni di visitatori stranieri all’anno entro il 2030 – di fronte a una serie di sfide, tra cui la carenza di manodopera in alcune strutture ricettive, un fattore dovuto in prevalenza alle rigide normative sull’immigrazione, e l’impatto negativo causato dal sovraffollamento dei turisti, che può provocare danni ai monumenti e all’ambiente, oltreché disagi per i residenti.