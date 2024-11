Giappone: morta la principessa più anziana, Mikasa aveva 101 anni

Keystone-SDA

L'Agenzia della Famiglia imperiale giapponese ha reso noto che la principessa Mikasa, il cui nome di battesimo è Yuriko, è deceduta all'età di 101 anni. La principessa era la vedova del principe Mikasa, fratello minore del defunto imperatore Showa.

(Keystone-ATS) La matriarca era stata ricoverata al St Luke’s International Hospital di Tokyo lo scorso 3 marzo in seguito a un ictus e una polmonite. Inizialmente curata in terapia intensiva, era stata presto spostata in una stanza privata dopo un significativo recupero dei movimenti della mano e della gamba destra e un miglioramento della polmonite. Tuttavia, dall’inizio di settembre le condizioni erano nuovamente peggiorate, con una nuova polmonite che aveva reso necessario un ritorno alla terapia intensiva. La scorsa settimana, l’agenzia reale aveva fatto sapere che la salute della principessa era in peggioramento dopo il deterioramento delle funzioni degli organi.

Yuriko è stata sposata per 75 anni con il principe Mikasa, morto nel 2016, e aveva compiuto 101 anni lo scorso 4 giugno, diventando il membro più anziano della Famiglia imperiale dal periodo Meiji, iniziato alla fine dell’800. Il 26 novembre si terrà presso il campo di sepoltura di Toshimagaoka, nel quartiere Bunkyo di Tokyo, il funerale imperiale “Renso-no-gi”.