Giappone: l’inflazione sale al 2,5% in maggio

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Accelera l’inflazione in Giappone, a fronte dell’aumento delle bollette energetiche e delle spese alimentari: una dinamica che inciderà sul prossimo rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone (Boj).

Secondo i dati governativi, in maggio l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 2,5% su base annua, rispetto al 2,2% registrato in aprile, mantenendosi sopra l’obiettivo del 2% della Boj per il ventiseiesimo mese consecutivo. Nello specifico, i prezzi dell’energia sono aumentati del 7,2%, con un balzo del 14,7% per l’elettricità, mentre quelli degli alimenti hanno evidenziato un rialzo del 3,2%, in leggero rallentamento rispetto al mese precedente.

Secondo gli analisti, dopo il primo aumento dei tassi di interesse dal 2007 deciso a marzo, è probabile che la Boj ritocchi all’insù il costo del denaro nelle riunioni di luglio o settembre: una dinamica che dipenderà dalla crescita delle retribuzioni, in vista del “ciclo virtuoso tra salari e prezzi” agognato dall’istituto centrale.