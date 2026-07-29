Giappone: il bilancio del terremoto sale ad almeno 13 morti

Keystone-SDA

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Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito a 13 morti, ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi.

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(Keystone-ATS) “Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade”, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni di sette feriti gravi e 29 feriti lievi. Inoltre, alle 7.00 di oggi, 9’186 persone hanno trovato rifugio in 506 centri di accoglienza distribuiti in cinque prefetture, tra cui Kumamoto e Fukuoka”, ha dichiarato il portavoce del governo Minoru Kihara, citato dal “Guardian”.