Giappone, maxi tamponamento con 67 veicoli nella neve

È di due morti e almeno 26 feriti - cinque dei quali in gravi condizioni - il bilancio di un mega tamponamento avvenuto in Giappone, sull'autostrada Kan-etsu, nella prefettura di Gunma, a nord-ovest di Tokyo, che ha visto 67 veicoli coinvolti.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 in un tratto rettilineo dopo una leggera curva, mentre era in atto una tempesta di neve.

Secondo la polizia, tutto è iniziato con un primo singolo incidente: un camion si è fermato sulla carreggiata, venendo poi urtato da un secondo mezzo pesante. L’impatto ha innescato una reazione a catena lunga circa 300 metri, coinvolgendo decine di auto e camion che procedevano a velocità ridotta – a circa 50 km orari, come richiesto dagli avvisi meteo, ma il cui andamento era reso instabile dall’intera superficie stradale ghiacciata.

Almeno 20 veicoli sono andati a fuoco, dicono le autorità, e le fiamme alimentate da carburante e probabilmente da esplosioni secondarie, hanno richiesto oltre sette ore per essere domate. Tra le vittime, una donna di 77 anni trovata sul sedile posteriore di un’utilitaria, e il conducente di un grosso camion, rinvenuto senza vita alla guida di un altro mezzo. Dei 26 feriti, 21 presentano lesioni lievi.

L’Agenzia meteorologica giapponese aveva emesso un’allerta neve per la regione valida fino alla tarda serata di venerdì. Al momento, il tratto autostradale tra gli svincoli di Yuzawa e Tsukiyono, tra le prefetture di Niigata e Gunma, rimane chiuso in entrambe le direzioni. I recuperi dei mezzi inagibili sono in corso, ma la riapertura non è prevista prima di domenica.