Giappone, il gelo non dà tregua, previste nuove nevicate

Keystone-SDA

Non si arresta l'ondata di gelo che da due settimane attanaglia il versante nord-occidentale del Giappone, costringendo le autorità a tenere alta la guardia dal rischio di valanghe, con le arterie stradali che rimangono impraticabili in vista di nuove nevicate.

(Keystone-ATS) L’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha dichiarato che già a partire da oggi sono previste ulteriori criticità nelle prefetture di Niigata, Ishikawa e Nagano, così come in alcune regioni a sud-ovest, tra cui le prefetture di Hiroshima e Shimane. La Jma ha anche avvertito la popolazione a stare attenta a smottamenti, di fare attenzione sulle strade ghiacciate e al congelamento delle tubature dell’acqua per via di temperature che si prevedono ancora più rigide.

Nella prima mattinata di oggi, la città settentrionale di Aomori ha registrato cinque metri di neve, Uonuma, nella prefettura di Niigata, ha visto cadere 3,80 metri di manto nevoso, e oltre 3 metri di fiocchi bianchi hanno ricoperto la cittadina di Tadami, nella prefettura di Fukushima.

Le regioni che si affacciano sul Mar del Giappone generalmente ogni anno attirano un numero crescente di turisti dall’estero per la presenza di molteplici stazioni sciistiche. Questo mese, tuttavia, le nevicate record hanno causato disagi al traffico e numerose vittime, in prevalenza a causa di incidenti domestici, in particolare tra gli anziani residenti.