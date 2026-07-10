Giallo dietro morte pasionaria destra Gb, polizia apre un’indagine

Keystone-SDA

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E' giallo dietro la morte di Ann Widdecombe, figura notissima della destra politica britannica e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher alla corte di Nigel Farage.

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(Keystone-ATS) Il decesso della Widdecombe all’età di 78 anni, è stato annunciato oggi.

La polizia ha infatti reso noto di aver aperto un’indagine penale. Widdecombe è stata un’ex deputata Tory, ex ministra del governo di John Major, ex eurodeputata del Brexit Party e negli ultimi anni era divenuta responsabile del settore Giustizia e Immigrazione di Reform. E’ stata anche scrittrice e personaggio televisivo.

Il sospetto è quello di un omicidio, ha confermato la Dartmoor, Devon and Cornwall Police, forza di polizia competente nel territorio del sud dell’Inghilterra in cui Ann Widdecombe è stata trovata cadavere nelle scorse ore.

Il corpo dell’esponente politica presentava segni di “gravi ferite”, hanno sottolineato gli investigatori, parlando di un’indagine che al momento è in una fase preliminare e nell’ambito della quale non risultano ancora arresti o indicazioni di un possibile movente.

La capo detective Ilona Rosson ha parlato di un episodio “davvero tragico per la famiglia e gli amici” della vittima. “La nostra indagine è agli inizi – ha detto in una conferenza stampa – ma ci stiamo muovendo rapidamente per identificare il responsabile, che crediamo essere un uomo di pelle bianca”.

Rosson ha chiesto la collaborazione di qualunque testimone abbia potuto notare “alcunché di sospetto nell’area di Haytor Vale”, un’altura fra le brughiere di Dartmoor, nella comtea del Devon (Inghilterra sud-occidentale), o che disponga di immagini riprese da “camere a circuito chiuso e dash-cam”.