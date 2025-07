Ghiacciai svizzeri hanno perso massa accumulata durante inverno

Secondo le prime stime, la neve e il ghiaccio accumulati dai ghiacciai svizzeri durante l'inverno si sono ormai sciolti. Da venerdì hanno continuato a perdere massa.

(Keystone-ATS) Il momento in cui un ghiacciaio perde tutta la neve e il ghiaccio accumulati durante la stagione invernale è noto come “Glacier Loss Day (GLD)”, ha spiegato a Keystone-ATS il glaciologo Matthias Huss, ricercatore del Politecnico federale di Zurigo e dell’Università di Friburgo.

Finora, una sola volta tale giorno è stato registrato così presto come quest’anno, come dimostrano i dati della rete di misurazione svizzera GLAMOS: nel 2022, un anno record, si era verificato il 26 giugno.

“Siamo chiaramente in seconda posizione nel 2025, quindi davanti ad altri anni molto negativi come il 2023 o il 2017”, ha osservato Huss.

I ghiacciai sani non hanno GLD

In linea di principio, quanto prima arriva questo giorno, tanto più lunga è la fase in cui il ghiacciaio è esposto al calore estivo senza protezione. Normalmente, il GLD cade in agosto, e in rari casi anche in settembre. L’anno scorso, ad esempio, è stato registrato l’11 agosto.

Ma “per un ghiacciaio sano, o addirittura in crescita, non c’è alcun Glacier Loss Day, cioè non si arriva mai alla situazione in cui le riserve accumulate durante l’inverno siano completamente esaurite”, ha sottolineato il ricercatore.

Il GLD 2025 è attualmente una stima iniziale, che potrebbe cambiare leggermente da qui alla fine dell’anno, ha spiegato ancora Huss. La massa che i ghiacciai svizzeri perderanno effettivamente entro la fine del periodo di scioglimento dipenderà dalle condizioni meteorologiche dei prossimi tre mesi.

Secondo Huss, i ghiacciai potrebbero perdere tanta massa quanto nell’anno record del 2022, ma potrebbero anche perdere solo una quantità moderata se le condizioni meteorologiche saranno simili a quelle del 2021, cioè piovose e poco calde.

I ghiacciai si sciolgono da 170 anni

I ghiacciai delle Alpi svizzere hanno iniziato a ritirarsi circa 170 anni fa. All’inizio, questo ritiro era ancora timido. Anni di perdite si alternavano a periodi di qualche decennio in cui le nevicate e lo scioglimento si equilibravano. Da allora, lo scioglimento ha subito una forte accelerazione.

Dal 2000, il volume dei ghiacciai svizzeri si è ridotto del 38%. Nel 2000, il volume di ghiaccio di tutti i ghiacciai situati nella Confederazione era di 74,9 chilometri cubi; nel 2024, si è ridotto a soli 46,5 chilometri cubi.

Quasi un quarto dei ghiacciai elvetici può ancora essere salvato, aveva sottolineato l’Accademia svizzera di scienze naturali in una scheda informativa pubblicata in primavera. Ma solo con forti misure climatiche, che richiederebbero una riduzione netta a zero delle emissioni globali di gas serra.

Poiché i ghiacciai reagiscono lentamente ai cambiamenti climatici, anche se le temperature dovessero rimanere stabili a partire da oggi, dovremmo aspettarci una riduzione di un terzo del volume del ghiaccio nell’arco di 25 anni.