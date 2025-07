GHF, calca in punto assistenza nel sud di Gaza, 20 morti

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ha reso noto che 20 persone sono morte oggi in un punto di distribuzione del cibo nel sud della Striscia, accusando individui armati di aver causato "una calca".

(Keystone-ATS) “Secondo le informazioni a nostra disposizione, 19 delle vittime sono state calpestate a morte e un’altra è stata pugnalata a morte in un caotico e pericoloso assembramento causato da agitatori tra la folla”, ha dichiarato in un comunicato stampa l’organizzazione privata sostenuta da Stati Uniti e Israele.

Dal canto suo il ministero della sanità di Gaza gestito da Hamas ha affermato che almeno 21 persone sono rimaste uccise oggi, tra cui 15 per soffocamento e per l’uso di gas lacrimogeni sparati contro i palestinesi in cerca di cibo, in uno dei centri di distribuzione della GHF nel sud di Khan Younis.

“Per la prima volta, sono stati registrati dei decessi dovuti al soffocamento e all’intenso affollamento di cittadini nei centri di distribuzione degli aiuti”, ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa pubblicato su Telegram.