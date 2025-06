Gestione patrimoniale cresciuta in Svizzera nel 2024

Keystone-SDA

La gestione patrimoniale ha registrato un notevole aumento in Svizzera nel 2024. Il settore ha così migliorato anche la sua posizione nel confronto europeo.

1 minuto

(Keystone-ATS) I patrimoni in gestione a fine 2024 erano di 3,45 bilioni di franchi, pari a un incremento del 10,6% su base annua. È quanto emerge dallo studio “Swiss Asset Management Study 2025” pubblicato oggi. Le prestazioni sono ricondurre per il 90% agli andamenti del mercato e per il 10% a nuovi afflussi di capitale.

Con la gestione di 527 miliardi UBS Asset Management è per distacco il maggiore attore del settore in Svizzera. Seguono la Banca cantonale di Zurigo (297 miliardi) e Pictet Asset Management (233 miliardi).

Nel 2024 hanno lavorato per il ramo – direttamente o indirettamente – quasi 60’000 persone. Gli utili sono arrivati a 4,8 miliardi e sono state pagate imposte per 0,7 miliardi.

In Europa la gestione patrimoniale elvetica ha portato la sua quota di mercato dal 10 all’11%. Ha superato in questo modo la Germania, ma rimane dietro a Regno Unito (35%) e Francia (16%). A livello mondiale il settore svizzero rappresenta il 3%, mentre l’Europa nel suo insieme il 26%, col Nord America che è invece al 60%.