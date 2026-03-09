Gestione della specie, zoo di Zurigo sopprime 10 babbuini

Keystone-SDA

Dieci babbuini dello zoo di Zurigo sono stati soppressi la scorsa settimana per consentire il benessere del gruppo in cui vivevano. La "drastica" decisione è stata reputata "dolorosa ma necessaria", informa oggi il parco zoologico in una nota.

(Keystone-ATS) Gli animali abbattuti, di età diverse, appartengono alla specie “Theropithecus gelada”, comunemente noti semplicemente come gelada. Sono scimmie gregarie, che vivono quindi in gruppi e formano comunità gerarchizzate complesse e caratterizzate da una forte coesione al loro interno.

Il clan dello zoo di Zurigo era cresciuto a tal punto da raggiungere 48 individui, precisa il comunicato. Una dimensione che, nello spazio limitato dietro le recinzioni, ha iniziato a generare tensioni. Dove fino a qualche settimana fa regnava l’armonia, negli ultimi tempi si sono verificati sempre più spesso violenti scontri tra i membri. La dinamica del gruppo di babbuini si è vieppiù deteriorata e lo stress per le singole scimmie è diventato costante, afferma lo zoo.

Prima dell’ultima ratio il parco ha cercato una nuova sistemazione per le scimmie in altre strutture in tutta Europa senza alcun successo. Nessun altro zoo si è detto disponibile ad accogliere i babbuini, viene precisato. Se in autunno sei animali avevano ancora potuto essere trasferiti altrove, per i dieci gelada, ora soppressi, non si è potuto trovare una nuova casa.

Dopo attente valutazioni, lo zoo ha selezionato gli esemplari considerati meno “determinanti” per la sopravvivenza a lungo termine dell’intera popolazione. Gli animali sono stati anestetizzati e poi soppressi senza infliggere sofferenza, tiene a precisare lo zoo nella nota. I corpi sono stati messi a disposizione della ricerca, affinché gli scienziati possano studiare meglio questa specie minacciata proveniente dagli altopiani dell’Etiopia.

Secondo lo zoo, “sacrificare la vita di singoli individui” risulta talvolta inevitabile nel contesto della “gestione delle specie”, ed è considerata da molti anni una pratica volta a salvaguardare la fauna nel suo complesso e garantire popolazioni sane.

Lo zoo di Zurigo informa ogni mese sul proprio sito web riguardo a simili decisioni.