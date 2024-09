Germania sarà in stagnazione nel 2024

(Keystone-ATS) Anche l’istituto economico tedesco DIW ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della Germania, abbassandole da +0,4% a 0.

“Le speranze di una ripresa da parte dell’industria, che avevamo all’inizio dell’anno, non si sono materializzate”, commenta Geraldin Dany-Knedlink, ricercatrice presso l’istituto. “Anche il consumo privato è più debole delle aspettative”, spiega l’esperta, e la quota di risparmio è attualmente del 10,8%.

Per il prossimo anno il Diw prevede una crescita dello 0,9% e per il 2026 dell’1,4. Anche l’Istituto Ifo di Monaco nei giorni scorsi aveva previsto per l’anno in corso la stagnazione in Germania.