Germania chiede dimissioni di relatrice ONU per Palestina

Il ministro degli esteri tedesco, Johann Wadephul, ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese, a seguito di dichiarazioni da lei rilasciate durante una conferenza, che avrebbero preso di mira Israele.

(Keystone-ATS) “Rispetto il sistema delle Nazioni Unite basato sui relatori indipendenti. Tuttavia Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile”, ha scritto Wadephul sulla rete sociale X. Anche il suo omologo francese, Jean-Noël Barrot, aveva chiesto ieri le dimissioni di Albanese.