Germania: trovato video in cui attentatore dichiara fedeltà a ISIS
Gli investigatori tedeschi hanno ritrovato il cellulare dell'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sul dispositivo è stato rinvenuto un video del giorno dell'attentato in cui Abdul Ballout dichiara la sua fedeltà all'organizzazione terroristica Stato islamico (ISIS).
(Keystone-ATS) Lo riporta la “Bild”, che cita fonti delle forze di sicurezza. Sembrerebbe che il cellulare sia stato rinvenuto all’interno dell’auto utilizzata sabato per compiere l’attentato.