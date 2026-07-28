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Germania: trovato video in cui attentatore dichiara fedeltà a ISIS

Keystone-SDA

Gli investigatori tedeschi hanno ritrovato il cellulare dell'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sul dispositivo è stato rinvenuto un video del giorno dell'attentato in cui Abdul Ballout dichiara la sua fedeltà all'organizzazione terroristica Stato islamico (ISIS).

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(Keystone-ATS) Lo riporta la “Bild”, che cita fonti delle forze di sicurezza. Sembrerebbe che il cellulare sia stato rinvenuto all’interno dell’auto utilizzata sabato per compiere l’attentato.

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