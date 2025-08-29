Germania: oltre 3 milioni di disoccupati, non accadeva da 15 anni
Il numero di disoccupati in Germania ha superato in agosto i 3 milioni, raggiungendo quota 3'025'000 milioni, con un aumento di 46'000 unità. La cifra diffusa oggi dall'Agenzia federale per l'Impiego (BA) di Norimberga è la più elevata da 15 anni a questa parte.
(Keystone-ATS) La direttrice della BA Andrea Nahles ha spiegato questa situazione con la pausa estiva, aggiungendo che il mercato del lavoro è “ancora caratterizzato dalla crisi economica degli ultimi anni”.
Il tasso di disoccupazione si è attestato in agosto al 6,4%, in aumento di 0,1 punti rispetto a luglio.