Germania: incidente in oleodotto Brandeburgo, fuoriuscita petrolio

Keystone-SDA

In Germania, in un incidente nel Brandeburgo, sono fuoriuscite grandi quantità di petrolio da un oleodotto difettoso.

(Keystone-ATS) Il fatto è avvenuto vicino a Gramzow, in corrispondenza di un oleodotto della raffineria PCK, come comunicato in serata dal Ministero dell’Ambiente. A riferirlo è la Dpa.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. “Al momento non è possibile fornire informazioni sulla causa e sull’entità esatta dei danni”, hanno affermato. Secondo il quotidiano locale Maerkische Oderzeitung, l’incidente è avvenuto durante alcuni lavori sulla conduttura. A causa della perdita, dal gasdotto è fuoriuscito un getto di petrolio alto circa 25 metri. Il ministro dell’Ambiente Hanka Mittelstädt ha annunciato che giovedì si recherà sul posto per valutare l’entità dei danni. Il petrolio è fuoriuscito a Zehnebeck, a circa 3 chilometri dal centro di Gramzow. Secondo la PCK, il petrolio è fuoriuscito in una stazione di valvole dell’oleodotto che collega Rostock a Schwedt. I vigili del fuoco dell’impianto, i vigili del fuoco locali, l’unità per le sostanze pericolose dell’Uckermark e la direzione operativa della PCK sono intervenuti con attrezzature pesanti.