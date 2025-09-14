La televisione svizzera per l’Italia

Germania: Exit poll in Renania: Cdu tiene, vola l’Afd

Secondo le prime previsioni alle elezioni comunali in Renania, sulla base degli exit poll, la Cdu si conferma primo partito con il 34%, registrando una lieve flessione di 0,3 punti. L'Afd sale al 16,5% con un balzo di 11,4 punti.

(Keystone-ATS) La Spd dovrebbe arrivare al 22,5%, con una perdita rispetto alle ultime comunali di 1,8 punti: per il partito è un risultato molto negativo. I Verdi si fermano all’11,5%, con un calo di 8,5 punti, Linke in leggera crescita con il 5,5% (+1,7). Cresce l’affluenza alle urne: secondo i primi dati dovrebbe essere del 58,5%, cinque anni fa si era fermata al 51,9%.

