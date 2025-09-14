La televisione svizzera per l’Italia

Germania: Cdu primo partito in Renania

Secondo gli ultimi dati le elezioni nella Renania settentrionale-Vestfalia, il Land più popoloso della Germania, la Cdu si conferma primo partito con il 34,6% dei voti, con una leggera crescita di 0,3 punti rispetto al 2020.

(Keystone-ATS) Seconda forza politica del Land è la Spd, che si ferma al 22% e deve far registrare un calo di 2,3% punti, potrebbe trattarsi del peggior risultato di sempre. Terza forza politica è Afd, con il 15,3% e una crescita di oltre dieci punti. Crollo dei Verdi al 12,9%, con una flessione del 7,1%, mentre con il 5,3% cresce dell’1,5% la Linke.

La Spd andrà certamente al ballottaggio contro Afd in due città: Gelsenkirchen, dove il candidato socialdemocratico si ferma al 37,1% contro il 29,8 di Afd, e Duisburg, nella quale la Spd si ferma al 45,9% e Afd al 19,8%. Con lo spoglio a oltre il 90% dei seggi, è confermato anche il ballottaggio a Colonia, la città più popolosa del Land, tra la candidata dei Verdi Berivan Aymaz e quello della Spd Torsten Burmester. Occorrerà votare tra quindici giorni per il turno di ballottaggio anche a Düsseldorf. Bonn e Aquisgrana (tra Cdu e Verdi), Dortmund, Bielefeld ed Essen (tra Spd e Cdu).

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

